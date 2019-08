IS tar på seg skylden for blodig angrep

Bomben gikk av under en bryllups-feiring i hovedstaden Kabul. En selvmords-bomber sprengte seg selv. 63 personer ble drept. 182 mennesker ble skadd.



Terror-gruppan Den islamske staten (IS) blir stadig sterkere i Afghanistan. De har tatt på seg ansvaret for angrepet. Dette er det blodigste angrepet i Afghanistan i år.



1200 mennesker var invitert til bryllupsfesten. Selvmords-bomberen utløste bomben sin rett foran scenen. Overlevende forteller om full panikk i salen da lyset forsvant.



Bomben eksploderte etter en rolig uke i Kabul. Men for ti dager siden eksploderte en annen bombe i samme gate som bryllupshallen.



Mange frykter at terrorangrepene i Afghanistan bare vil fortsette. Få mennesker tror at Taliban vil beskytte vanlige folk mot IS.

IS har kontroll over store områder nordøst i Afghanistan. De har mange terroraksjoner mot steder der folk bor og jobber. Særlig angriper de sjiamuslimer, som de mener ikke er ordentlige muslimer.



IS i Afghanistan besto til å begynne med bare av noen få krigere. Nå har de nesten 4.000 soldater med våpen i Afghanistan. Det skriver verdens-organisasjonen FN i en rapport.