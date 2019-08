Italias statsminister har bedt om å få slutte

Giuseppe Conte vil slutte som statsminister i Italia. Tirsdag leverte han en søknad til president Sergio Mattarella. Der ber han om å få slutte i jobben. Presidenten ber ham om å fortsette til en ny regjering er på plass.

– Det er slutt på denne regjeringen. Jeg vil nå gå til president Sergio Mattarella og si ifra om min beslutning, sa Conte tirsdag ettermiddag. Det var da han avsluttet en nesten én time lang tale. Den var til en bråkete forsamling i senatet.

Onsdag snakker presidenten med partiene. Det er for å danne ny regjering. Det melder Mattarellas kontor.

Mattarella kan be Conte om å prøve videre. Han kan be ham forsøke å finne et alternativt flertall fra nasjonal-forsamlingen. Eller han kan si ja til at Conte slutter. Da må han se om andre kan bli enige om å danne ny regjering. Om dette ikke går, kan det bli nyvalg. Dette kan skje tidligst i oktober.

Conte var sint på Matteo Salvini. Han er leder for partiet Liga. Han er i tillegg visestatsminister og innenriksminister. Liga er et parti langt til høyre i politikken. Salvini har skylden for krisen og alle konfliktene. De gjør at regjeringen ikke får gjort noe, sa Conte i senatet.

– Det er uansvarlig å lage en krise i regjeringen midt i august, sa Conte om Salvini.

Conte mener Salvini ødelegger for regjeringens arbeid. Han mener Salvini vil skape politisk og økonomisk usikkerhet i landet.

Snart skal den italienske regjeringen forhandle om budsjettet. Gjelden til landet er på 130 prosent av det landet tjener. Det er mer enn dobbelt så mye som grensa på 60 prosent. Den gjelder for landene som bruker valutaen euro.

– Takk. Endelig! Jeg ville ha gjort om igjen alt jeg har gjort. Jeg beklager at du har måttet holde ut med meg i ett år, sa Salvini til Conte i senatet.

Den politiske krisen startet for to uker siden. Da sa Salvini at samarbeidet med partiet Femstjerners-bevegelsen ikke lenger fungerte.

Stadig flere støtter Salvinis parti Liga. Dermed kan Salvini tjene på et nyvalg. Kanskje kan han selv bli statsminister.

Salvini er kjent for å være en stor fan av Russlands president Vladimir Putin. Han er sterkt kritisk til Den europeiske union (EU). Han vil trolig ta Italia langt til høyre politisk, hvis han blir statsminister.