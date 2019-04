Minst 150 personer kan være døde. De var om bord i ei ferje i Kongo. Ferja sank på Lake Kivu øst i landet mandag.

Félix-Antoine Tshisekedi er president i Kongo. Han skrev på Twitter tirsdag:

– Jeg er svært trist etter at en båt har sunket. Det skjedde 15. april på Lake Kivu. Foreløpig er 150 personer savnet, skriver han. 40 personer skal ha blitt reddet. Tre personer er funnet døde.

Ferjeulykker er vanlige på elver og innsjøer i Kongo. Myndighetene sier at flere ting kan ha ført til at ferja sank. Det kan ha vært for mange om bord. Været kan også ha ført til ulykken. Båten skal ha vært gammel. Folk hadde ikke på seg redningsvester. Det skriver nyhetsbyrået NTB.