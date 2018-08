Jukset han seg til seier?

Verden

– Tiden for politikk er slutt. La oss derfor gå framover i fred, harmoni og kjærlighet, sa Emmerson Mnangagwa i sin første tale. Han vant valget på ny president i Zimbabwe 30. juli.

Mnangagwa kalles også «Krokodillen». Det er litt uklart hvorfor. Noen mener det er fordi han snakker på en tøff måte, ifølge avisa Dagbladet. Andre mener han kalles «Krokodillen» for ting han gjorde under borgerkrigen på 1980-tallet.

Motstanderne hans ville ikke godta at han vant valget. De mener at presidenten jukset seg til seier. Nelson Chamisa tapte valget.

Høringene om valget har startet i retten i Zimbabwe. En domstol skal svare på om det ble jukset. Det skjer trolig fredag, skriver nyhetsbyrået NTB.

Partiet MCD har klaget på valget. Det har gjort at Mnangagwa ikke kunne bli satt inn som president. Først må domstolen komme med en avgjørelse.

Domstolen kan kåre en vinner. Den kan be om et nyvalg. Den kan også be om at stemmene telles på nytt, ifølge NTB.

Robert Mugabe styrte Zimbabwe i nesten 40 år. Han var både president og statsminister. I fjor måtte 94-åringen slutte. Mnangagwa overtok jobben som president fram til valget i sommer.

