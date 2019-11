Kaller Tyrkias president en «fiende»

Syria og Tyrkia er naboland. Syrias president Bashar al-Assad vil ikke at landene skal være fiender.

Men Assad kaller samtidig Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan en fiende. Det er på grunn av politikken.

– Men vi må forsikre oss om at vi ikke gjør Tyrkia til en fiende. Det er her våre venner blir viktige. Sånn som Russland og Iran, sa Assad i et TV-intervju.

Tyrkia har støttet syriske opprørere. De har kjempet mot Assads regjering.

Den 9. oktober rykket Tyrkia inn i Syria. Det skjedde da USA sa at de tok soldatene sine bort fra området nær grensa.

Den tyrkiske hæren gikk til angrep på kurderne. Og kurderne ba om hjelp fra Assads styrker. Det skal ha vært kamper mellom tyrkere og syrere.