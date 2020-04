Kan bli dømt for terror og folkemord

Fredag starter rettssaken mot mannen. Han er 37 år og fra Irak. Han skal være med i terrorgruppen den islamske staten (IS). Tyske myndigheter mener han har vært med på folkemord. De mener også at han har hatt slaver. Det var en mor og hennes datter på fem år. Han er også tiltalt for drap på femåringen, skriver nyhetsbyrået NTB.

Den lille jenta og moren var yazidier. Det er en etnisk gruppe som også har sin egen religion. I 2014 ble de angrepet av IS. FN sier dette var et folkemord. Mannen kjøpte de to på et slavemarked i mai i 2015, sier aktoren i saken. Det er han som skal prøve å få mannen dømt.

Moren har tidligere fortalt om slaveriet i retten. Det gjorde hun da kona til den irakiske mannen var tiltalt. Hun er tysk, men var også med i IS. Det var første gang angrepet fra IS mot yazidiene havnet i retten. Den saken har holdt på i retten i byen München i et år, skriver den nyhetsbyrået AFP. Mannen skal i retten i byen Frankfurt.

Den lille jenta døde på sommeren i 2015. Aktor mener at paret lot henne tørste i hjel. Det skal ha vært 50 grader ute. Hun ble lenket til vinduet som en straff. Aktor mener de da hadde blitt mishandlet og utsultet i tiden før det.

Den tiltalte mannen ble arrestert i Hellas i mai i 2019. Han ble sendt til Tyskland i oktober. Der har han sittet i fengsel mens han venter på at saken skal opp i retten.

Nadia Murad vant fredsprisen i 2018. Hun er selv yazidi. Hun har støttet moren under rettssaken i München. Hun sier det er viktig at angrepet på yazidiene blir omtalt av retten som et folkemord. Men det kan bli vanskelig.

– Det er ofte ingen ordre om å utslette en hel gruppe, sier sier Alexander Schwarz til AFP. Han er ekspert på jus. Han jobber på universitetet i Leipzig.