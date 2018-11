Kan snart bli rettssak

Norske Frode Berg må fortsette å sitte i fengsel. Byretten i Moskva i Russland sier han skal sitte i fengsel i to måneder til. Onsdag er det ett år siden han ble pågrepet.

– Jeg er ved godt mot, sier Berg til avisa VG.

Berg var tidligere inspektør ved grensa mellom Norge og Russland. Han ble pågrepet i Moskva. Russland mistenker Berg for å være spion.

Etterforskerne er ferdige med jobben. Berg håper at rettssaken kan starte snart. Den kan starte i januar eller februar, ifølge nyhetsbyrået NTB.

– Etterforskerne har gjort alt de trenger å gjøre. Nå er det bare litt papirarbeid igjen. Så kan saken sendes til domstolen, sier Ilja Novikov til NTB. Han forsvarer Berg.

Berg har innrømmet at han jobbet for norsk etterretning. Han har sagt at han ble lurt i en felle.