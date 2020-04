Kim Jong-un kan være alvorlig syk

Flere medier Kim Jong-un har vært operert. Han er Nord-Koreas leder. Tilstanden er svært alvorlig, skriver de. Men Sør-Korea avviser at det stemmer. De har sagt at det ikke er noe galt. Landet har tett kontakt med Nord-Korea.

USA har fått opplysninger om Jong-un. Og at tilstanden er alvorlig, skriver kanalen CNN. Amerikanske myndigheter skal ha fått viste at Kim Jong-un opererte hjertet i forrige uke.

Nyhetssiden Daily NK lages av folk som har bodd i Nord-Korea. De skriver at Kim behandles for hjerte- og karsykdommer. Han skal ha hatt dårlig helse helse siden i fjor. Årsaken er røyking, overvekt og for mye jobbing. De skriver at Kim ble innlagt på sykehus 11. april. Han skal ha blitt operert dagen etter. Nettsiden skriver at han nå er bedre.