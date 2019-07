Kinas president har en vrien utfordring

Folk angrep bygningen til politikerne som vedtar lover i Hongkong. De sprayet på veggene og rev ned bilder.

– Hongkong er ikke Kina, skrev noen på en vegg.

Det skjedde mandag. Da var det 22 år siden britene ga Hongkong til Kina.

Folk har i tillegg protestert mot et lovforslag den siste tiden. Det åpner for at folk i Hongkong skal kunne utleveres til Kina.

Se bilder fra kaoset i Hongkong

Kina har sagt lite til nå. Hongkong er en del av Kina, men styrer seg delvis selv.

Hongkong har egne lover som beskytter ytringsfriheten. De har et eget rettsvesen.

Xi Jinping er president i Kina. Han kan ikke la noen utfordre makta hans.

Samtidig må han unngå å skremme markedet. Hongkong er et viktig sted for finans. Utenlandske selskaper må fortsatt våge å bruke penger der.

Protestene er en vrien utfordring for presidenten. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

Myndighetene i Kina har støttet myndighetene i Hongkong. Men Kina har latt være å blande seg for mye.

Mandag fikk Kina nok. Demonstrantene kan ha oppført seg litt for dårlig.

– Dette er alvorlige og ulovlige handlinger. De skader Hongkong, sa kinesiske myndigheter i en uttalelse.

Protestene beskrives som en trussel mot forholdet mellom Kina og Hongkong. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Statlige medier i Kina har droppet å vise bilder fra demonstrasjoner. De siste dagene har de snudd. De har vist hærverk i den folkevalgte forsamlingen. De har også vist Carrie Lam som fordømmer volden. Hun er leder i Hongkong.

– Regimet i Kina kan ikke risikere å bli truet, sier forskeren Don Tse.

Folk i Hongkong marsjerte på nytt mandag. Det skjedde på en fredelig måte. De krever at leder Lam slutter. Denne marsjen var etter at demonstranter hadde stormet bygningen til politikerne.

Lam kritiserer noen av demonstrantene. Hun skilte mellom gode og dårlige demonstranter. Det gjorde hun på en pressekonferanse.

– Vi har sett to helt forskjellige hendelser. Den ene var en vanlig marsj, sa Lam. Den andre beskrev hun som voldelig.