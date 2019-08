Kledde seg som jente for å rømme fra fengsel

Clauvino da Silva har ledet en kriminell gjeng i Brasil. Nå sitter han i fengsel i byen Rio de Janeiro. Lørdag prøvde han å rømme. Han hadde kledd seg ut som sin egen datter.

Da Silva hadde på seg en maske laget av stoffet silikon. Han hadde på en parykk og briller. Så hadde han stramme bukser, BH og en rosa T-skjorte. Det skriver den britiske avisa The Guardian.

Her kan du se en video der fangen blir avslørt

42-åringen ble oppdaget fordi han oppførte seg nervøst. Det sa politiet.

Da Silva hadde besøk av sin 19 år gamle datter. Politiet tror at han planla å la henne bli igjen i fengselet. Politiet undersøker om datteren var med på planen.

Clauvino da Silva er dømt for narkotika-forbrytelser. Han var en av lederne i gruppa Red Command. Det er en av de mektigste kriminelle gjengene i Rio de Janeiro. Red Command har kontroll på store deler av handelen med narkotika.

Da Silva er flyttet til et fengsel med høyere sikkerhet. Her skal han få en straff for fluktforsøket. Det sier lokale myndigheter.