– Korona har ført til mer vold i hjemmet

Korona-pandemien har ført til mindre vold i hjemmet. Det sier russisk politi. Men flere organisasjoner er uenige.

De sier at volden er mer enn doblet. Organisasjonene jobber for kvinner og menneske-rettigheter.

Russland har innført portforbud. Myndighetene ber folk om å holde seg hjemme. Slik kan de hindre spredning av korona-viruset.

Færre anmelder vold i hjemmet, sier politiet. De sammenligner med samme tid i fjor.

Politiets tall misviser, svarer organisasjonene. De sier at kvinner som utsettes for vold, ikke får oppsøke politiet.

Tatjana Moskalkova er Russlands ombuds-kvinne for menneske-rettigheter. Hun sier at familievold har blitt et enda større problem. Sakene er doblet i antall fra mars til april, ifølge tall fra organisasjoner.

I mars var det 6.000 saker, mens i april var det 13.000 saker.

– Det ser ikke bra ut, sier hun til nyhetsbyrået Ria Novosti.

– Det er svært viktig at kvinner får oppsøke krisesentre. Dette må ikke bli sett på som brudd på regler om karantene, sier Moskalkova.

Aktivister advarte mot familievold da myndighetene ba folk være inne. Det var i slutten av mars.

Ni organisasjoner gikk sammen. De ba myndighetene starte flere krisesentre. De ba også om at politiet skulle ta familievold mer på alvor. Og hjelpe ofre med å få legehjelp og juridisk hjelp.

Hittil har ikke myndighetene gjort noe, mener Olga Gnezdilova. Hun er i en av gruppene som signerte brevet til myndighetene.

– Det trengs både politisk vilje og endring i lover, sier hun.

Russland sliter med vold i hjemmet. Opptil fire av ti volds-hendelser skjer i hjemmet, ifølge politiets tall.

Landet er ikke alene. I andre land i Europa melder de om mer familievold i korona-krisen.

Portforbud, økonomisk usikkerhet og mer alkohol fører til økt spenning i familiene.

Kvinner og barn blir ofte ofre for voldelige menn.

I Spania ringer flere enn vanlig til krise-telefoner. I Storbritannia har nærmere 50 prosent flere ringt hjelpe-telefoner de siste ukene.

Det er sammenlignet med samme tid i fjor.

I Frankrike melder enkelte krise-telefoner at antallet henvendelser er tredoblet. I Hellas har fire ganger så mange ringt myndighetenes offisielle hjelpe-telefon.

