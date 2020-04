Korona har gitt bedre luft i Europa

Det er mindre forurensing i lufta enn til vanlig. Årsaken er korona-viruset. Det har ført til at samfunn har stengt ned for å hindre smitte. I Europa kan bedre luft ha hindret 11.000 dødsfall. Det tror forskerne ved senteret Crea i Finland.

Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) har skrevet en rapport om dette.

Flere hundre millioner mennesker har stort sett holdt seg hjemme. Det har gitt mye bedre luft i byene i Europa. Det kan sammenlignes med at alle i Europa slutter å røyke i en måned. Det sier Lauri Myllyvirta ahn er sjef for analyse i Crea.

Mindre utslipp fra brennstoff gir færre farlige partikler i lufta. Stoffet nitrogen-oksid kommer av utslipp fra transport på veiene. Den siste måneden har folk i Europa blitt utsatt for 37 prosent mindre nitrogen-oksid enn normalt. Det viser rapporten. Flere enn 1.500 for tidlige dødsfall er unngått i både Tyskland, Storbritannia og Italia.

Undersøkelsen har sett på 21 land. Blant dem Norge.

Vi blir utsatt for 12 prosent mindre partikler enn normalt. Det gjelder partikler fra transport, industri og oppvarming med kull, ifølge rapporten.

Mindre forurensing kan føre til 1,3 millioner færre sykedager. 6.000 færre barn kan få astma. Det skriver Crea i rapporten.