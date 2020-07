Korona sprer seg stadig raskere i Afrika

Nærmere 730.000 er bekreftet smittet med korona i Afrika. Av disse er det meldt at mer enn 15.000 har dødd. Men i noen afrikanske land er det svært få som blir testet. WHO tror derfor at tallet egentlig er høyere.

– Akkurat nå er jeg svært bekymret. Vi ser at viruset sprer seg stadig raskere i Afrika, sier Michael Ryan. Han er sjef for kriser i WHO.

I Namibia har 69 prosent flere blitt smitt den siste uka, ifølge Ryan. I Botswana har det blitt 66 prosent flere. Zambia har fått 57 prosent flere på den ene uka.

– Dette må vi ta svært alvorlig. Mange av disse landene er skjøre. De står også midt oppe i konflikter, sier Ryan.

Nesten halvparten av alle smittede i Afrika, er fra Sør-Afrika. 360.000 er smittet i landet. Til nå har de registrert drøyt 5.000 døde med korona. Det har blitt 30 prosent flere tilfeller av smitte i Sør-Afrika den siste uka..

Ryan sier det har vært de rikere som har blitt smittet først. Så sprer det seg fort i fattige områder.

– Det kan være en advarsel om hva resten av Afrika har i vente, sier han.