Koronaviruset sprer seg i India

India er landet i verden med nest flest innbyggere. Der er det 543 personer som er døde med korona. Men det er svært få som er testet for viruset, skriver nyhetsbyrået NTB. Det blir vanskelig å øke tallet.

Mandag morgen var 1.553 personer bekreftet syke det siste døgnet. Det er den dagen som flest har blitt bekreftet syke i India. Tallene kommer fra myndighetene i landet.

Under 18.000 indere har fått påvist at de var smittet med korona. Men landet har testet under 0,3 prosent av innbyggerne. Med 1,4 milliarder innbyggerne kan tallene være mye høyere. I Norge er 2,6 prosent av befolkningen testet. På Island er 11,3 prosent testet.

Det er flere årsaker til at få er testet. Først fikk bare offentlige sykehus teste folk. Så ble det bestemt at private sykehus måtte hjelpe til. Men det var uenighet om hva det skal koste. Den måtte bli bestemt etter en rettssak, skriver kanalen BBC. Da stoppet noen å gjøre tester. De stoppet også med analyse av tester som var tatt.

Det ble enighet i forrige uke. Da kunne de starte opp med tester igjen. Myndighetene betaler for de 500 millionene fattigste. De andre må betale for å bli testet. Nå er problemet å få nok utstyr til å teste folk. Det er laget en test i India. Men de trenger utstyr fra utlandet. Det er vanskelig å få tak i.

Indiske myndigheter stengte i mars ned mye av landet. Tog og fly ble stoppet. Politi og soldater har vært på patruljer i de store byene. Der er det portforbud.

Men på mandag fikk fabrikker åpne igjen. Jordbruket fikk også åpne. Begge må sikre at de som jobber der kan ha nok avstand til hverandre. Mer enn halvparten av de som bor i India jobber i jordbruket.