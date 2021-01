Krever å få alle vaksinene som er avtalt

Pfizer er et av selskapene som lager vaksine mot korona. Dem blir brukt i Norge. Det er ventet at Norge også får en vaksine fra AstraZeneca. Den er ventet å bli godkjent for bruk i EU neste uke. Den er godkjent og blir brukt i Storbritannia.

Norge kan få vaksiner gjennom en avtale Norge har med Den europeiske union (EU). AstraZeneca sa fredag at de ikke klarer å levere så mange doser som de har lovet. Pfizer varsler at de også må levere færre doser en periode.

Det kan bli 60 prosent færre vaksiner fra AstraZeneca hver måned fram til mars. Det melder kanalen RFI. Pfizer vil levere mellom 20 og 29 prosent færre i minst to uker, skriver kanalen BBC. Ledelsen i EU er svært misfornøyd med dette.

– Vi vil sørge for at selskapene leverer. De må gi oss det som vi har skrevet avtale om. Vi vil bruke det som er av muligheter i loven, sier Charles Michel til kanalen Europe 1. Han er president i rådet i EU.

Det kan også påvirke hvor mange som får vaksine før sommeren. Målet har vært å vaksinere 70 prosent av alle over 18 år. Det kan bli vanskelig å klare det målet nå, sier Michel.

Flere ledere av land i EU sier de er klare til å gjøre det de må for å få dosene de har blitt lovet.