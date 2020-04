Landene teller døde ulikt

Minst 215.000 mennesker er registrert døde av korona-viruset i verden. Men hvert enkelt land har sin egen måte å telle på.

Det tar tid å samle og sjekke informasjon under en pandemi. Det sier eksperter.

– Du trenger mange uker eller måneder. Det er for nøyaktig å kunne telle alle dødsfallene, sier Gilles Pison og France Mesle. De jobber ved det franske instituttet INED.

Landene teller veldig forskjellig. Det gjør ikke saken enklere.

Noen land tar alle som har testet positivt for covd-19, med i statistikken. Det er uansett om folk dør på sykehus eller andre steder. Det gjelder Tyskland, Luxembourg, Sør-Korea og Spania. Covid-19 er sykdommen korona-viruset gir.

Belgia har også med døde som ikke har blitt testet. Der holder det med mistanke om smitte.

Frankrike har dødsfall på sykehjem med i sine tall. Mens land som Kina og Iran bare teller dem som dør på sykehus.

Det samme har Storbritannia gjort. Men de har ikke med tall fra Skottland og Nord-Irland.

Onsdag ble tallene på døde i Storbritannia mye høyere. Da tok de med dem som har dødd på sykehjem.

Italia har flest døde i Europa. Der er bare dødsfallene på de største sykehjemmene tatt med.

USA har flest døde registret i hele verden. Over 50.000 har dødd av viruset der. Men metoden for å telle varierer fra delstat til delstat. New York har med døde på sykehjem. Det har ikke California.

Mange land skiller heller ikke mellom dødsårsak. Belgia, Storbritannia, Italia, Luxembourg, Sør-Korea og Spania teller alle som har testet positivt på covid-19. Det er selv om folk har dødd som følge av andre sykdommer. Det samme gjelder Tyskland.

Men Spania tester veldig få etter at de er døde. Dersom en person ikke var testet før han eller hun døde, blir ikke personen med i statistikken.

Andre land teller på en annen måte: Iran tar ikke med folk som har testet positivt, men som dør av en annen alvorlig luftveis-sykdom.

I USA døde mange av lungebetennelse. Det var før testen for korona var kommet. Der klager stadig flere som har mistet sine kjære. Og som mener de døde av korona.

Noen land er anklaget for å lyve om tallene på døde. USA mener Iran skjuler sine egentlige tall på døde.

Også Kina anklages for å ikke melde om riktige tall. 17. april justerte de opp tallene på døde med hele 40 prosent.

I Wuhan ble tallet justert opp med 1.300 dødsfall. De sa at mange ikke hadde blitt telt med fordi de døde hjemme.