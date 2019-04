– Lederen for terroren er død

Zahran Hashim fra Sri Lanka hadde trolig en viktig rolle i terroren i påsken. Han døde i selvmords-angrepet på hotellet Shangri-La. Det sier politiet på Sri Lanka.

Hashim ledet den lokale gruppen NTJ. De er islamister. Han var en av mennene i en video. Den ble sendt ut av terrorgruppa IS. De sa at de har ansvaret for angrepene på Sri Lanka.

Minst 250 mennesker ble drept. Det skjedde da hotellet Shangri-La, to andre luksushoteller og tre kirker ble angrepet søndag.

Tidligere sa myndighetene at mange flere var drept. Men tallet var trolig for høyt.

Hashim ledet trolig ett av selvmords-angrepene første påskedag. Det har myndighetene sagt. Men de har ikke klart å finne ham blant de døde ennå.

– Zahran ble drept under angrepet mot Shangri-La. Det har etterretnings-tjenester sagt til meg, sa president Maithripala Sirisena fredag.

Politiet bekrefter dette på nettsamfunnet Twitter. Den viktigste personen etter Hashim er pågrepet. De melder politiet også.

Etterforskerne jobber med å finne ut om terroristene fikk hjelp fra IS.