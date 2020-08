Libanons regjering slutter. Det skjer som følge av protestene etter den voldsomme eksplosjonen. Den var i Beirut sist uke.

Hanna Leonardsson forsker på Midtøsten. Hun sier at protestene har vart lenge, skriver nyhetsbyrået NTB.

– Libaneserne har vært sinte lenge nå, sier hun.

De er sinte på den politiske korrupsjonen, den økonomiske krisen og korona.

Eksplosjonen gjorde dem bare enda sintere, sier hun.

Men lite tyder på at landets politiske krise er slutt. Selv om regjeringen byttes ut med en ny.

– Perioden med usikkerhet kommer til å fortsette for Libanon. Landet er kjent for at det tar lang tid å danne regjering. Og da blir de stående uten et besluttende organ, sier Leonardsson.

Det tok over tre måneder sist. Først da kunne Hassan Diab bli statsminister. Nasjonalforsamlingen må også godkjenne personen.

Økonomiske ulovligheter er et stort problem. Det gjelder også når landet skal få ny regjering.

– Det fins ingen kandidat som står utenfor den politiske eliten. Det blir et spill og en kjøpslåing mellom dem som sitter nær makten, sier hun.