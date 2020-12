Libanon må få ny regjering før de kan få hjelp

Ledere fra mange land hadde et møte tirsdag. Det ble holdt på internett. De handlet om hjelp til landet Libanon. Det var Emmanuel Macron som ledet møtet. Han er president i Frankrike. Det er andre gang det er et slik møte siden landet ble hardt rammet av en stor eksplosjon i august.

Nesten 200 mennesker ble drept etter en brann i havna. Den første til en eksplosjon. Mye av sentrum i byen Beirut ble ødelagt. Landet har fått store problemer etter katastrofen. Både med økonomi og politikk.

Macron minner om at vinteren nærmer seg. Han sier at landet må hjelpe seg selv. De må få en ny regjering. Og den må være i klare å styre landet lenger enn det de siste regjeringene har klart. Det må til for å få startet arbeidet med å bygge opp landet på ny.

Les også: Folk i Libanon vil ha vekk alle som har styrt landet

Aktørene som har hatt makt i Libanon, har ikke gjort som de har lovet. Det må komme en endring for at folk skal få tillit til det som skjer, sier Heiko Maas. Han er utenriksminister i Tyskland

– Folket i Libanon lider fortsatt. Det er fire måneder siden den forferdelige eksplosjonen. Det er helt klart blitt stadig verre for folk, sier Maas.