Folk har protestert i Hongkong. De er bekymret for demokratiet.

Protestene startet med forslag til en ny lov. Den sier at kriminelle personer kan sendes til Kina. Hongkong ble en del av Kina i 1997.

Nå sier lederen i Hongkong at loven legges bort.

– Jeg har satt en stopper for loveforslaget. Men folk er fortsatt bekymret for at loven blir tatt opp igjen. Det kommer ikke til å skje. Loven er død, sa Carrie Lam på en pressekonferanse.

Joshua Wong er en student. Han har ledet protestene i Hongkong. Wong tror Lam prøver å lure utenlandske medier.

– Lovforslaget er fortsatt å finne i lovprogrammet fram til juli neste år, skriver Wong på Twitter.

Han skriver at Lam neppe kan bestemme at loven er «død». I så fall må hun bruke en regel som kalles artikkel 64.

– Det sa hun ingenting om i talen sin. Hun beviser igjen at hun er en løgner, skriver Wong.

Demonstrasjonene fortsetter i Hongkong. Wong sier at folk også krever frie valg. Noen demonstranter er også pågrepet. De må ikke straffes, sier Wong.