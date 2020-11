Lover å forlate Det hvite hus

– Selvsagt vil jeg det. Og det vet dere, svarte Trump journalistene. De spurte om han vil forlate Det hvite hus hvis valg-delegatene bekrefter Bidens seier.

– Men hvis de gjør det, så gjør de en feil, sa Trump også. Han la til at det kommer til å bli svært vanskelig å innrømme nederlag.

Landet har 50 delstater med 538 valg-delegater. Det er disse som foretar den offisielle utnevnelsen av USAs neste president. Det skjer 14. desember.

Biden har sikret seg 306 delegater, viser tallene så langt. Det trengs 270 for å vinne. Trump har 232 delegater.

Trump møtte journalister torsdag. Det var etter at han hadde snakket med militær-ledere i utlandet. Det var i anledning høsttakkefesten.

Dersom Biden blir utnevnt, så vil det være en tabbe, mener presidenten. Han påstår fremdeles at det har vært valg-fusk. Dette finnes det ingen bevis for.

Trump varslet også at han 5. desember drar til Georgia. Det skal han drive valgkamp for to republikanske kandidater. De kjemper i omkamp om to senatsplasser.

Utfallet i dette omvalget blir avgjørende for om Republikanerne eller Demokratene får kontroll over Senatet. Dette avgjøres 5. januar.