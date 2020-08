Lukasjenko vant valget i Hviterussland

Aleksandr Lukasjenko skal ha fått 80,23 prosent av stemmene. Det er i valget i Hviterussland. Det melder et statlig nyhetsbyrå. Dermed får president Lukasjenko fortsette i jobben sin.

Søndag kveld viste et statlig byrå for valgdags-måling et likt resultat.

Valget har foregått uten observatører fra utlandet. Og valget har trolig ikke skjedd på en rettferdig måte.

Natt til mandag var det kaos i hovedstaden Minsk. Demonstranter ropte og bilhorn og sirener tutet. Også i andre byer i Hviterussland har folk protestert mot resultatet av valget.

Politiet skal ha vært hardhendte mot demonstrantene. En person skal ha dødd. Til sammen 120 er pågrepet. Det melder menneskerettighets-organisasjonen Spring 96.