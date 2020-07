Må forklare seg om sin rolle under krigen

Hashim Thaci er president i Kosovo. Han kom til byen Haag i Nederland mandag. Han skal forklare seg for en domstol for krigsforbrytelser.

– Jeg er klar for å møte den nye utfordringen. Jeg vil lykkes. Jeg gjør det for min sønn, familie, folk og land. Ingen kan omskrive historien. Det er prisen for frihet, sier Thaci til reportere utenfor domstolen.

Han møter i en domstol som skal vurdere om han har begått krigs-forbrytelser. De undersøker overgrep som skal ha blitt gjort av Kosovos frigjøringshær (UCK). Ofrene skal ha vært både serbere, romfolk og kosovo-albanere. Overgrepene skal ha skjedd både under og etter krigen for at Kosovo skulle bli et eget land. Krigen var fra 1998 til 1999.

Domstolen mener at Thaci har et ansvar. Det skriver de i tiltalen mot ham. Han er tiltalt med flere andre fra krigen. De er «kriminelt ansvarlige for nesten 100 drap», bortføringer, forfølgelse og tortur. Mer enn 10.000 døde under krigen i Kosovo. 1.641 er fortsatt savnet. Thaci var leder i den politiske delen av UCK under krigen.

Thaci sier han er uskyldig. Han har også holdt en tale til folk i Kosovo. Det var på TV. Han sier han kommer til å slutte som president hvis han blir dømt. Det skriver avisa The Guardian.

Kosovo løsrev seg fra Serbia i 2008. Myndighetene i Serbia mener at Kosovo fortsatt er en del av deres land.