Må selge kroppen for å overleve

Verden

Området ved Tsjadsjøen i Afrika er i krise. Det er tørke i området. Folk har ikke vann og mat. Det er også flere konflikter med terrorgrupper i området. Gruppene heter Boko Haram og IS.

Mange menneske opplever vold og overgrep.

Tsjadsjøen ligger ved landene Nigeria, Kamerun, Tsjad og Niger.

Over 10 millioner mennesker i området har det vanskelig. De er avhengig av hjelp fra organisasjoner og rike land for å overleve.

2,3 millioner personer har flyktet fra området ved Tsjadsjøen.

Krisen i området har gjort at unge jenter må selge kroppene sine. Det må de gjør for å overleve. Jenter opplever også vold og voldtekt. Mange blir også bortført av voldelige grupper.

Det viser en ny rapport fra organisasjonen Plan International.

I rapporten er 449 jenter intervjuet. De er i alderen 10–19 år. Jentene kommer fra landene Kamerun, Niger og Nigeria.

Kari Helene Partapuoli er generalsekretær i Plan International Norge.

– Stemmene til jentene blir ikke hørt. De blir oversett i hjelpearbeidet. Vi må gi jentene trygghet og utdanning, sier Partapuoli en pressemelding.

Mandag ble det holdt en konferanse om krisen ved Tsjadsjøen. Konferansen ble holdt i Berlin.

Ine Eriksen Søreide er utenriksminister i Norge. Hun sier at Norge skal gi 325 millioner kroner til området ved Tsjadsjøen.

– Norge vil beskytte folk mot vold og voldtekt. Det er kvinner, ungdom og barn som har det vanskeligst, sier Søreide i en pressemelding.

Til sammen vil land i verden gi 17 milliarder kroner til hjelpearbeidet.

Blant annet bidrar Tyskland med 970 millioner kroner.

Heiko Maas er Tysklands utenriksminister. Han mener arbeidet er viktig.

– Det er viktig at verdens land jobber sammen. Vi må stoppe dette stedet fra å bli et sted for terrorisme, kriminalitet og menneske-smugling, sier han.