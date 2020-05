Må utsette valget i Polen

Det er usikkert når det blir valg. Det eneste som er sikkert, er at det blir «så fort som mulig». Det største partiet i regjeringen ville ha valg per post. De andre partiene ville vente med å velge ny president. Det ville også det minste partiet i regjeringen.

Planen var at folk i Polen skulle velge president i landet søndag, så kom korona-viruset. Køer og samling i valglokaler må unngås. Det er derfor valget nå blir utsatt.

Det største partiet i regjeringen sa at valget kunne det kan gjøres per post. Det har de fått med seg partiet de sitter i regjering på, så lenge valget er utsatt. Det skriver kanalen BBC.

Mateusz Morawiecki er statsminister. Han har tidligere sagt at hvis valget kan ble utsatt, kunne slutten av mai være et alternativ. Noen fra partiet hans har også sagt at presidenten kanskje kan være det i to år til.

Jacek Sasin er vise-statsminister. Han sier til kanalen RMF FM at valget tidligst kan skje i juni. Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Flere er redde for at det verken er trygt eller rettferdig at valget skal skje med brev-stemmer. Noen sier det kan være ulovlig. De som er mot sier at det også er utrygt. De må fortsatt bli levert, og de må telles opp for hånd.

Folk i Polen har blitt bedt om å være hjemme siden 30. mars. Årsaken er viruset korona. Én av fire sa at de heller vil holde seg i huset enn å stemme i et valg søndag. Valg-kommisæren har ansvar for valget. Han har sagt at det vil «kreve et mirakel» for at valget skulle kunne skje søndag. Flere sa at et valg på søndag burde bli boikottet.

Anne Materska-Sosnowska er statsviter på Universitetet i Warszawa. Hun sa onsdag at regjeringen var under mye press.

– Det er enormt press fra flere hold. Det inkluderer den katolske kirken og valg-kommissæren. Det betyr at regjeringen kan komme til å høre på kritikken og se etter en alternativ dato, sa hun.

Andrzej Duda er president nå. Han sier at han fortsatt vil være president. Det har han vært i fem år. Han kan fortsette i en periode til på fem år. Han gjør det godt på meningsmålinger. Han leder klart over de fem andre kandidatene. På noen målinger har han støtte fra over halvparten av de som er spurt.