Må vente på plass til å være i karantene

De siste ukene har det kommet mange på flukt til den italienske øya Lampedusa. De fleste har kommet fra land i Afrika. De må derfor være i karantene i 14 dager. Det er for å hindre smitte av korona. Men det er ingen plass der de kan være i karantene. De siste som kom, må vente i havna.

Totò Martello er ordfører på øya. Han sier at flyktningmottaket på øya har plass til 95 personer. Det var 950 der fredag kveld. Da kom sju båter til kysten. En til fikk hjelp utenfor Tunisia.

Martello sier det haster å få hjelp. Planen er at regjeringen i Italia skal sende en ferje der folk kan være i karantene i 14 dager. Det tar for lang tid, sier Martello til avisen Giornale di Sicilia. Folk må vente på havnen inntil videre.

Den siste måneden har det kommet 250 båter til Lampedusa. Det har vært 5.000 migranter ombord, ifølge Martello. Mange har blitt flyttet til øya Sicilia. Han mener regjeringen må si at det er krise og unntakstilstand på Lampedusa.

Helse-myndighetene i Italia er redd for at det kan bli mer korona-smitte i landet igjen. Det har vært flere små utbrudd av korona på Lampedusa. Det blir koblet til at det har kommet mange fra land i Afrika til øya, ifølge nyhetsbyrået AP.

Mange har flyktet fra Tunisia. Mange av dem har flyktet fra et land som har fått stadig dårligere økonomi. De håper å få en ny og bedre start i Europa. Men de fleste av dem vil ikke få innvilget asyl, skriver AP. De skriver at Italia og Tunisia har en avtale om at mange blir sendt tilbake med fly. Nå snakker de sammen om en lignende avtale, men med båt.