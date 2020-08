Malis president må slutte etter kupp

Ibrahim Boubacar Keita er president i Mali. Boubou Cisse er statsminister. Begge ble fanget etter å ha gjemt seg i presidentens bolig. Den er i hovedstaden Bamako.

– De blir tatt med til militærleiren i Kati, sier Sidi Gakou Gakou til nyhetsbyrået DPA. Han er en offiser i militæret. Kati er basen for soldatene. Den er 15 kilometer fra Bamako. Flere folk sier det var skyting i leiren tidligere på dagen. Folk med våpen begynte etterpå å ta politikere og offentlige ansatte til fange. Det førte til at mange prøvde å flykte.

Mali har vært preget av store demonstrasjoner i sommer. De har vært mot myndighetene i landet. Nouhoum er leder for de som protesterer. Han nekter for at det som har skjedd i Mali er et militærkupp, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Han ville ikke høre på folket. Vi la fram et alternativ. Men han svarte med drap, sier Togo om presidenten.

Lederne for kuppet sier de skal finne en gruppe som skal styre landet inntil videre. De lover å holde valg «innen rimelig tid».

Vi bestemte oss for å ta ansvar. Vi gjør det for nasjonen og historien, sa Ismael Wague i en annen tale på tv. Han har nest mest makt i luftforsvaret i Mali.

FNs sikkerhetsråd skal ha møte om det som skjer i Mali. Verdenssamfunnet fordømmer det som har skjedd. Generalsekretæren i FN krevde tirsdag at presidenten blir sluppet fri med en gang. Men natt til onsdag holdt Keita en tale som ble sendt på tv. Han sa at han sluttet som president når talen var over.

– Jeg ønsker å bruke dette øyeblikket. Jeg vil takke folket i Mali for støtten gjennom disse lange årene. Jeg vil også fortelle dere om at jeg har bestemt meg for å slutte, sa Keita.

Statsminister Cisse ba tirsdag soldatene om å få slutt på volden. Han ba de legge fra seg våpnene. Han sa at Malis interesser og velferd må være det viktigste nå.

– Det finnes ikke noe problem vi ikke kan løse ved å snakke sammen, sa han, Men han sa også at soldatene kunne ha «gode grunner til å klage».

