Mange er sinte på Macron for den nye regjeringen

For fem dager siden sluttet den franske regjeringen. Nå har president Emmanuel Macron utnevnt en ny. Men det er mange sinte på ham for. De er sinte fordi han har gitt jobb til to av de som skal være med i den nye regjeringen.

– Det er et slag i fjeset. På nytt hyller vi personer som er beskyldt for voldtekt eller som sier ting som tar fokuset vekk fra at noen er et offer, sier Pauline Baron. Hun er fra NousToutes. Det er en gruppe som jobber mot seksuell vold. Tirsdag var det rundt 30 personer som deltok i en protest. Den var mot regjeringen.

Gérald Darmanin er en av de som folk er sinte på. Han er ny innenriksminister. Han er anmeldt for å ha voldtatt en kvinne i 2009. Hun anmeldte ham i 2017. Politiet er i starten av å etterforske saken. Darmanin sier kvinnen snakker usant. Han hevder de var enige om å ha sex.

Advokaten Eric Dupond-Moretti er ny justisminister. Folk er sinte på ham også. Han har vært kritisk til Kampanjen #Metoo. Han sier at «gale kvinner» har brukt den til å «korsfeste» menn på sosiale medier.

Han skal også ha gjort narr av en kvinne som sa at hun hadde blitt voldtatt, skriver nyhetsbyrået NTB. I Frankrike skal folk slippe seksuell oppmerksomhet på gata. Det betyr at det er forbudt å klapse fremmede på rumpa. Men det er også forbudt å si frekke ting til folk du ikke kjenner. Dupond-Moretti har kalt den loven «en vits».

Den franske regjeringen sier at den er for likestilling. Den forsvarer likevel at de to har blitt ministre. De sier at folk er uskyldige, helt til noe annet er bevist.

– Vi kan ikke gjøre det umulig å sitte i regjering bare fordi folk blir etterforsket av politiet, sier Gabriel Atta. Han er talsperson for regjeringen i landet.