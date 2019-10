Mange skadd i uro i Barcelona

En folkemengde samlet seg ved Barcelonas flyplass mandag. Det skjedde da dommene mot ni politikere ble kjent. De ble dømt for å ha forsøkt å løsrive den spanske regionen Catalonia. For to år siden holdt katalanske ledere en ulovlig folkeavstemning. De spurte katalanerne om de ville at Catalonia skulle bli en egen stat.

Organisasjonen Demokratisk tsunami arrangerte protesten mandag.

Situasjonen ble raskt veldig spent. Mandag kveld sa helsemyndighetene at 75 personer var blitt skadd.

Journalister så politi som skjøt mot demonstrantene. De brukte gummi- eller skumkuler, ifølge spanske medier. Minst to personer ble pågrepet. Den ene av dem ved flyplassen og den andre i byen Mataro.

108 flygninger ble innstilt som følge av opptøyene. Det melder ledelsen på flyplassen. Det gikk også ut over norske reisende.

Også tog ble stanset. Noen la brennende dekk og trebiter på togskinner. Noen veier ble også sperret.

Folk ble sinte etter at spansk høyesterett dømte ni tidligere katalanske ledere. Politikerne fikk mellom 9 og 13 års fengsel. Det var fordi de forsøkte å løsrive Catalonia.

I alt var 12 personer tiltalt. Men tre av dem fikk bare bøter,

Quim Torra er Catalonias leder i dag. Han sier at kampen for et uavhengig Catalonia må fortsette.

– Vi ber om at undertrykkelsen tar slutt, sa han.