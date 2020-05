Mange smittet på utesteder i Sør-Korea

De siste dagene har mange blitt smittet av korona-viruset i Seol. Det er hovedstaden i Sør-Korea. Dette har skjedd i et populært område med nattklubber i byen.

Myndighetene bruker mobildata for finne folk som er smittet. 27 har blitt smittet bare det siste døgnet.

I flere dager på rad har landet meldt om få tilfeller av smitte. Det er snakk om under ti per døgn.

Nå har alle nattklubber i byen fått beskjed om å stenge. Det gjelder også for flere byer i nærheten.

Myndighetene i landet jobber nå på spreng. De skal kartlegge tusenvis av personer som har dratt på nattklubb i begynnelsen av mai.

De har bedt alle som har vært på disse utestedene om å melde seg. De skal bli testet.

Folk skal få være anonyme. Det er fordi det er snakk om flere gay-barer. Det antas at mange ikke vil testes, fordi det i Sør-Korea fortsatt kan være vanskelig å være homofil.

Sør-Korea har vært et forbilde for mange andre land under pandemien. Nå hadde myndighetene så vidt begynt å lempe på de strenge tiltakene. Men etter dette utbruddet er det frykt for mer smitte.

Tirsdag var det registrert 10.936 smittede og 258 dødsfall totalt i landet.