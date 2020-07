Mann har tatt rundt 10 gisler på buss i Ukraina

Det er lokalt politi som sier de har en situasjon hvor flere er tatt som gisler. Det har skjedd på en buss i byen Lutsk. Mannen har ifølge politiet både våpen og sprengstoff. Han skal også ha skutt mot politiet.

Politiet mente lenge at mannen holdt rundt 20 gisler i bussen. Nå sier de det er rundt 10 gisler. De vet ikke hvor mange som var på bussen fra starten. De vet heller ikke om noen har klart å rømme. Det er foreløpig uklart om noen er skadd.

– Skudd er blitt hørt. Bussen ble skadd, skriver Volodymyr Zelenskyj på Facebook. Han er president i Ukraina. Han sier politiet har gjort flere tiltak for å unngå at noen dør før de har løst saken. Presidenten sier mannen tok kontroll over bussen 09.25 lokal tid.

De har sperret av sentrum i byen. De prøver nå å få kontakt med mannen. De vet hvem han er. De prøver å forhandle med mannen.

Mannen ringte selv til politiet etter å ha tatt kontroll på bussen. Han skal ha sagt at navnet hans er Maksim Plokhoy, ifølge nyhetsbyrået AP.

Mannen har skrevet at han er misfornøyd med de som styrer i Ukraina. Han mener det er noe feil med «Ukrainas system».

Det er kommet krav fra en konto på det sosiale mediet Twitter. Nyhetsbyrået AP skriver at de kan komme fra gisseltakeren. Et av kravene er at flere med makt i politikk eller kirken i Ukraina må erklære at de er terrorister.

Det er også en video av det som kan være gjerningsmannen. Den blir delt i flere sosiale medier. I meldingen holder mannen et våpen. Han sier at folk ikke kan stole på systemet.

Det skal være en bok på internett som skal være skrevet av Maksim Plokhoy. Den handler om en manns opplevelse av å sitte i fengsel.

"De har forsøkt å få meg til å gjøre det de mener er rett. De har prøvd det i 15 år. Jeg har ikke begynt å gjøre det de mener er rett, men motsatt. Jeg har blitt enda mer av den jeg er" skriver han i boka, ifølge Anton Gerashchenko. Han er innenriks-minister i Ukraina.

Klar Tale følger saken utover ettermiddagen!