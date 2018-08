Mann skal ha truet journalister for å beskytte Trump

Verden

En 68 år gammel mann er siktet for å true folk i avisa The Boston Globe. Årsaken til truslene er at avisa har kritisert president Donald Trump i USA.

Trump kjefter ofte pressen. Dette førte til at flere aviser gjorde opprør. De skrev ledere mot Trumps kritikk. Redaktørene ville beskytte den frie pressen.

Robert Chain skal ha blitt veldig irritert. Han skal ha ringt avisen. Da skal han ha truet med å skyte folk i hodet.

Politiet fikk beskjed om truslene. De dro til avisa for å passe på.

68-åringen skal ha sagt at han vil fortsette å true avisen. Han krever at de slutter å angripe Trump.

Chain eier flere våpen. Det sier myndighetene i USA. Chain ble arrestert hjemme. 30 politifolk med våpen var på stedet, sier en nabo.

– Folk i avisen er urolige. Men de lar ikke truslene stoppe dem, sier Jane Bowman. Hun snakker for The Boston Globe.

Det er ikke uvanlig at aviser blir truet. Men i juni ble fem personer drept. De jobbet for den lokale avisen Capital Gazette. Det gjør at myndighetene passer ekstra på.

Chain måtte møte i retten torsdag.