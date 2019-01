May tror brexit kan bli avlyst

Søndag kveld fikk flere britiske medier deler av en tale. Den skal statsminister Theresa May holde mandag. Da skal hun snakke til arbeidere på en fabrikk i byen Stoke-on-Trent. Det skjer dagen før Parlamentet skal stemme over avtalen om brexit.

Det er ventet at statsministeren vil tape avstemningen. Det innrømmer regjeringen selv.

– Jeg tror det er usannsynlig at vi vinner avstemningen, for å være ærlig. Det er ikke umulig. Men det er lite trolig, sier handelsminister Liam Fox til kanalen BBC.

Storbritannia skal ut av Den europeiske union (EU). Det skal skje 29. mars. Utmeldingen kalles brexit. May har fått til en avtale med EU. Den sier hvordan brexit skal skje. Den britiske regjeringen har godkjent avtalen. Men den blir ikke gyldig før Parlamentet også sier ja til den.

May kommer trolig med en kraftig advarsel til de folkevalgte. Det vil hun gjøre i talen sin. Nei til avtalen kan føre til at hele brexit blir avlyst, ifølge henne.

De folkevalgte vil heller stoppe hele brexit enn å gå ut av EU uten en avtale. Det står det at May vil si i talen.

– Noen i Parlamentet ønsker å forsinke eller til og med stoppe brexit. Det har vi sett de siste ukene. De vil bruk alle virkemidler for å gjøre det, står det i talen.

De folkevalgte bør tenke seg nøye om, mener May. Hun ber dem tenke over følgene av deres handlinger. De kan gå ut over britiske velgeres tillit til demokratiet, sier hun.

– Hva om Parlamentet forsøkte å ta Storbritannia ut av EU? I strid med en folkeavstemning der flertallet stemte for å bli?

– Det ville ha vært katastrofe for folks tillit til demokratiet og til deres politikere, står det i talen.