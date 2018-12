– May utsetter avstemningen om brexit

Avstemningen i Parlamentet om brexit blir utsatt. Det har britenes statsminister Theresa May bestemt. Det skriver den britiske avisa Financial Times.

Avisas melding kommer etter at flere britiske medier at skrevet at det kunne skje.

Statsministeren skal snakke i Underhuset i Parlamentet. Det skjer klokka 16.30 norsk tid. Temaet blir «å gå ut av Den europeiske union».

May fikk til en avtale med Den europeiske union (EU). Den sier hvordan Storbritannias skilsmisse med EU skal foregå. Både regjeringen hennes og EU har godkjent avtalen. Nå gjenstår det å få Parlamentet til å si ja til den samme avtalen. De skulle stemme over den tirsdag.

May ville komme til å tape avstemningen. Derfor har flere har lurt på om hun kom til å utsette den. Over 100 representanter fra hennes parti har sagt at de vil stemme mot. Også flere andre fra andre partier har sagt det samme.