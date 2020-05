Mener IS bygger seg opp under korona-krisen

Terror-gruppa IS bruker korona-krisen til sin fordel. De er i ferd med å bygge seg opp igjen. Det mener den norske militære styrken i Irak.

Viruset fører til problemer for andre. Samtidig gjør det at IS blir sterkere. Det har kommet flere terror-angrep fra dem. Det sier oberst-løytnant Stein Grongstad til avisa VG.

Gruppa Telemark bataljon er i Irak. De skal lære opp irakiske soldater. Slik skal irakerne klare å håndtere trusselen fra IS. De siste månedene har de ikke kunne ha fysisk kontakt med irakiske militære. Årsaken er regler om smittevern. Mens IS er i områder med jordbruk. De er ikke spesielt utsatt for smitte.

Fanger er løslatt fra fengsler. Flere av dem støtter IS. I tillegg har flyktningleirer åpnet. IS får nye medlemmer fra begge steder.

IS planlegger angrep bedre. De angriper irakiske styrker. Terror-gruppa bruker veibomber og tyngre våpen, sier Grongstad.

– De vet også å utnytte terrenget i grense-områdene til sin fordel. I april måned var det 20 IS-angrep på irakiske styrker i Anbar-provinsen, sier Grongstad. Han er sjef for den norske styrken i Irak.

IS har mistet områder de før hadde kontroll over. Likevel er de en trussel. Det sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide til VG 9. mars. Hun fryktet da at IS vil komme tilbake.