Mener selskaper ødelegger regnskog

Verden

De globale selskapene Nestlé, Colgate-Palmolive og Mondelez er med på å ødelegge regnskogen. Det skriver organisasjonen Greenpeace i en rapport.

Grunnen er at disse selskapene fortsetter å kjøpe palmeolje som blir produsert i Indonesia. Selskapene som produserer palmeolje har ødelagt 130.000 hektar regnskog siden 2015.

Palmeolje brukes blant annet i snacks, hudkrem og som biodrivstoff. Palmeolje er verdens billigste olje. Derfor vil mange selskaper ha tak i oljen. Det gjør at regnskog hogges ned. Indonesia og Malaysia er de landene i verden som produserer mest palmeolje.

I store deler av nasjonalparken Tesso Nilo i Indonesia produseres palmeolje ulovlig. Denne produksjonen er globale selskaper med å støtte, mener Greenpeace. Bildet viser to menn på øya Borneo i Asia. Mennene jobber med å produsere palmeolje.