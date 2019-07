– Leirer for migranter har altfor mange mennesker. Det er farlig, sier Jennifer Costello. Hun er en inspektør fra myndighetene i USA.

Costello har sjekket flere leirer i delstaten Texas. Den ligger nær grensa til Mexico.

Bilder fra leirene sjokkerer. Det skjer kort tid etter at et annet bilde sjokkerte. En far og en datter druknet i elva som skiller USA og Mexico. De ønsket seg et bedre liv i USA.

– Kvalmende. Mennesker blir pakket bort som dyr, sier Elizabeth Warren om bildene fra leirene. Hun er fra Det demokratiske partiet. Hun forsøker å bli partiets president-kandidat.

Inspektør Costello sendte et brev til Kevin McAleenan. Han er minister for sikkerhet.

– Vi ber departementet for sikkerhet om å gjøre noe med én gang. Det må bli mindre folk i leirene, skriver hun.

I brevet fulgte det med bilder. De viser mange migranter i trange bur. Små barn var der også. Politikere reagerer.

– Ingen fortjener å bli behandlet slik. Dette er misbruk. Dette er ikke det landet vårt står for, skriver Kamala Harris på Twitter.

Bernie Sanders vil også bli president-kandidat for demokratene. Folk som styrer leirene, mangler respekt for menneskerettigheter, mener han.

– Dette er ingenting annet enn sjokkerende, sier politiker Cory Booker. Også politikeren Alexandria Ocasio-Cortez reagerer. Hun kaller situasjonen i leirene grusomme.

Kellyanne Conway er rådgiver for president Donald Trump. Hun avviste kritikken i et intervju med kanalen Fox News.

– Det er feil. Det sier alle som sjekker leirene. Ingen av dem har hørt om dette, sa hun.