Mer enn to millioner er smittet i Brasil

45.000 personer er smittet de siste 24 timene. 1.300 har dødd på samme tid, sier helsedepartementet i Brasil. Landet er nest hardest rammet av korona i verden. Da er ikke tallene justert etter hvor mange som bor i landet. Mer enn 76.600 brasilianere er døde med korona.

Flere eksperter mener tallet er for lavt. De tror det er fem til ti ganger flere som er smittet. De mener årsaken er at det er for få som blir testet for smitte.

President Jair Bolsonaro er en av de som er smittet. Han har lenge ment at korona er mindre alvorlig enn mange sier. Han har jobbet for å hindre tiltak som eksperter og lokale myndigheter har gjort for å stoppe smitten.

