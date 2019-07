Mer kriging i Syria

Marerittet i Idlib i Syria blir stadig verre. Det sier verdens-organisasjonen FN. De siste ti dagene er minst 103 vanlige folk drept i angrep. Blant dem er 26 barn, sier FNs sjef for menneskerettigheter Michelle Bachelet. Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Dette er steder for vanlige folk. Angrepene varer over tid. Derfor virker det veldig lite trolig at de er blitt truffet som følge av uhell, sier Bachelet.

Hun sier at verden bryr seg lite om at flere og flere dør.

Mark Cutts jobber med nødhjelp i FN. Han sa tidligere denne uken at krigen trappes opp nordvest i Syria. Han sier det er sjokkerende. Syriske opprørere har fortsatt kontrollen i området.

En rekke byer er blitt bombet. Hjelpemannskap jobber døgnet rundt. De graver fram mennesker fra bygninger som har rast.

Bilder og videoer viser barn som er blitt skadd i de syriske og russiske luftangrepene. Disse er delt på sosiale medier de siste dagene.

Blant dem er en video av ei lita jente som er skadd. Hun holder i lillesøsteren sin for å hindre at hun faller ned i ruinene. Jenta døde på sykehus, ifølge kanalen SY24. Det melder kanalen Al Jazeera.

Over 400.000 mennesker har måttet flykte fra hjemmene sine de siste tre månedene. Det er i provinsene Idlib, Aleppo, Hama og Latakia. Det meldte FNs nødhjelpskontor OCHA fredag.

De fleste er fra den sørlige delen av Idlib og den nordlige delen av Hama. Det er de to områdene som angrepene går hardest ut over.

Mange har flyktet til andre deler av Idlib-provinsen. De fleste bor ifølge FN utenfor leirer.

Siden slutten av april har det vært 39 angrep mot helsesenter og helsearbeidere. Minst 50 skoler er ødelagt i angrep. Det viser OCHAs oversikt.

I samme periode er over 730 vanlige mennesker drept. Det er i angrep utført av syriske og russiske styrker. Det melder gruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Krigen i Syria har vart i rundt åtte år. Byen Idlib har vokst som følge av krigen. Nå bor det rundt 3 millioner mennesker der. Mange av del har flyktet fra andre steder. Det har de gjort etter hvert som styrkene til Syrias regjering har tatt tilbake kontrollen over mesteparten av landet.

Opprørs-alliansen Hayat Tahrir al-Sham har kontroll over store deler av Idlib. Den består først og fremst av ekstreme islamist-grupper.