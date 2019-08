Meslinger er tilbake i fire land i Europa

Storbritannia, Albania, Tsjekkia og Hellas var kvitt sykdommen meslinger. Men stadig flere i Europa blir smittet av sykdommen. Nå blir flere og flere syke også i disse fire landene, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Dermed mister de statusen som fri for meslinger.

– Vi er bekymret over at meslinger har kommet tilbake. Vi trenger at mange nok får vaksine. Og at det holder seg slik. Hvis ikke, vil både barn og voksne lide unødvendig. I noen tilfeller vil flere dø, sier Gunter Pfaff. Han er avdelingsleder i WHO.

De første seks månedene i år er det registrert nesten 90.000 tilfeller av sykdommen. Det er i 48 land i Europa. Det er dobbelt så mange som i samme periode i fjor.

Meslinger en veldig smittsom sykdom. Den kommer av et virus. Sykdommen spres ved dråpesmitte. Det vil si at viruset kan spres via spytt, for eksempel når noen nyser. Tegn på sykdommen er kraftig forkjølelse, feber og utslett. Vaksine kan hindre sykdommen. Men stadig flere er skeptiske til vaksiner. Slik er situasjonen i flere land. Det er WHO bekymret over.

– Feil informasjon om vaksiner er like smittsomt og farlig som sykdommene den bidrar til å spre, sa Tedros Adhanom Ghebreyesus denne uka. Han er WHOs generaldirektør.

Vaksinen er ifølge WHO veldig effektiv. Oganisasjonen oppfordrer alle til å sørge for at de er nok vaksinert.

I 2017 døde rundt 110.000 mennesker av meslinger, ifølge WHO. De fleste av dem var barn under fem år.