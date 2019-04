Millioner er uten vann

Mandag demonstrerte venezuelanere i gatene. De protesterer mot president Nicolás Maduro. Demonstrasjonene kommer som følge av strømbrudd og mangel på vann.

– Vi har små barn. Vi kan ikke gi dem en dråpe vann, sier Maria Rodriguez. Hun bor i hovedstaden Caracas i Venezuela.

Søndag bestemte presidenten at folk må spare på strømmen. Slik vil det være i 30 dager. I tillegg skal skolene fortsatt holdes stengt. Arbeidsdagen skal avsluttes klokken 14. Det gjelder både for private og statlige bedrifter.

Mangelen på strøm får også andre følger. Da fungerer ikke vannpumpene som gir vann i springen. Gatelysene er også slukket. Pumpene på bensinstasjonene fungerer ikke. Det gjør heller ikke telefoner og internett. Noen folk dusjer på jobb, fordi de ikke har vann hjemme.

Innbyggerne må reise rundt i byen for å fylle på vann. De henter også fra vannet som renner i elva Guaire.

– Vi fyller opp det vi finner. Vi vet ikke om det kan drikkes. Men vi bruker det, sier Erimar Vale i Caracas.

Maduro sier at det er USA sin skyld at Venezuela sliter med strømbruddene. Han har tidligere også sag at landet har vært utsatt for angrep på nettet.