Minst 21 er drept i et angrep på et fengsel

Minst 21 personer er drept i angrepet. Minst 43 er skader. Flere av dem er fanger i fengselet, sier lokale myndigheter. Angrepet skjer i Jalalabad. Det ligger øst i landet. Angrepet har holdt på siden søndag kveld. Da var det et selvmords-angrep ved porten inn i fengselet. Så startet terroristene å skyte.

Flere fanger greide å rømme under angrepet. Men de ble raskt pågrepet på nytt. Det var det afghanske sikkerhetsstyrker som gjorde, sier myndighetene. Det er ukjent hva som er motivet for angrepet. Men det er flere hundre fanger som er med i Den islamske staten (IS) i fengselet. Totalt er det 1.500 fanger der.

IS har lagt ut en beskjed på sin nettside. De har også tatt på seg skylda for angrepet.

Både Taliban og IS er aktive i området. Men Taliban sier at de ikke har noe med angrepet å gjøre. De minner om at de har en våpenhvile med myndighetene. De er enige om at folk skal kunne feire høytiden id uten å risikere livet.

– Dette er ikke et angrep fra oss. Våre soldater har ikke lov til å utføre angrep, sier Zabijuallah Mujahid. Han er talsperson for Taliban.

Etterretnings-tjenesten i Afghanistan har også drept en militær leder i IS i dette området. Det sa de lørdag.