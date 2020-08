Minst seks døde i orkanen Laura

Flere av døds-fallene skjedde på grunn av trær som blåste over ende. En mann druknet da båten hans sank. Det sier helse-myndighetene i USA.

– Jeg er bekymret for at vi kommer til å finne flere døde når vi søker. Jeg håper ikke det, og jeg ber om at vi ikke gjør det. Det sier John Bel Edwards, som er guvernør i Louisiana.

Han sier at skadene er mindre enn de først hadde fryktet.

– Men flere tusen mennesker har fått livene snudd på hode som følge av store materielle skader, sier han.

Det ekstremt kraftige uværet var en orkan i kategori 4 da det traff land. Senere ble orkanen nedjustert til kategori 1.