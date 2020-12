Minst to døde og mange er skadd i brann nær Barcelona

Minst to personer er døde i en brann i Badalona. Det er like nord for Barcelona i Spania. 17 andre ble skadd, ifølge nyhetsbyrået NTB. Det begynte å brenne i en forlatt bygning. Der bodde det mange migranter. Rundt 30 personer ble reddet fra brannen. De rømte ut av vinduer i bygget, sier brannvesenet.

David Borrell er brannsjef. Han sier det er usikkert om det er flere igjen i bygningen. Brannfolk fikk ikke tid til å sjekke at bygget var tomt før taket raste sammen. Det førte til at det ble umulig å søke etter folk mens det brant.

– Vi fant 60 personer. Men mange flyktet ut av vinduene og rømte. Det kan hende at over hundre personer rømte, sier Xavier Garcia Albiol. Han er ordfører i Badalona.

Albiol sier at de vet at det var flere enn 100 personer som bodde i bygningen. De vet bare hva som har skjedd med 60 av dem, sier han. Men myndighetene sier det kan ha bodd så mange som 200 migranter i der.

Brannen startet natt til torsdag. Det er ukjent hva som er årsaken til at det begynte å brenne. Branner er slukket. Men bygningen er i dårlig stand. Det gjør at det vil ta lang tid å få oversikt, melder kanalen BBC. Det er fare for at hele bygningen kan rase sammen.