Mintes de døde etter skyting i Thailand

Munker ledet en seremoni med bønner. Folk la ned blomster. Det var til minne om 29 personer som ble drept i byen Korat i Thailand. Det skjedde da en mann begynte å skyte lørdag. 57 personer ble skadd.

– Jeg er her for å hedre de som døde. Jeg blir deprimert over at noe sånt kan skje, sier Pacharida Sangthongsuk. Det er en av dem som møtte opp.

De fleste som ble drept, var på kjøpesenteret Terminal 21. Jakrapanth Thomma hadde tatt automatvåpen og kuler fra militærbasen hvor han jobbet. 32-åringen var sersjant i militæret.

Han skal ha begynt å skyte etter en krangel om penger. Krangelen skal ha vært i forbindelse med et kjøp av bolig. Det sier Thailands statsminister. Jakrapanth la ut flere rasende meldinger på Facebook før skytingen.

Jakrapanth skjøt og drepte først svigermoren til sjefen hans. Så skjøt han obersten som var sjefen hans og en annen soldat. Så stjal han et militært kjøretøy og flere våpen fra militærbasen.

Han kjørte inn mot sentrum av byen. På veien skjøt han mot flere tilfeldige personer.

Han skjøt også mot et buddhistisk tempel på veien. Flere skal ha blitt drept og skadd der. Så kjørte han til kjøpesenteret Terminal 21. Der skjøt han mot flere mennesker på parkeringsplassen. Så gikk han inn i senteret og fortsatte skytingen.

Spesialstyrker kom raskt til stedet. Men det tok 17 timer før de greide å finne mannen. De klarte det ved hjelp av kjøpesenterets overvåkingskamera. Han ble skutt og drept på stedet.

– Det er over nå, sa Chakthip Chaijinda på en pressekonferanse. Han er byens politisjef.

29 mennesker ble drept, ifølge nyhetsbyrået Reuters. 57 ble skadd. Flere av dem er kritisk skadd.

Jakrapanth delte flere innlegg på Facebook. Det gjorde han mens han var på kjøpesenteret. Han forsøkte å sende det direkte. Men Facebook stoppet det.

– Jeg er trøtt nå. Jeg kan ikke bevege fingrene lenger, sa han i en video. Han hadde på seg full uniform og hjelm.

Noen timer senere la han ut et nytt innlegg.

– Skal jeg overgi meg, spurte han.

Facebook sa søndag at de jobbet for å slette innleggene og videoene.