Mississippi tar bort symbol fra flagg

Mississippi er en delstat i USA. Etter over hundre år skal de gjøre om på flagget sitt. 37 av politikerne stemte for. 14 var mot endringen. Nå skal konføderasjon-symbolet bort fra flagget. Det var stor politisk enighet om å gjøre det. Tate Reeves er guvernør i delstaten. Han sier han vil skrive under lovforslaget. Da mister flagget sin status.

Det er mer enn hundre år siden flagget ble endret forrige gang. Da ble det gjort av politikere som mente den hvite rase var bedre enn andre. Det skjedde en generasjon etter den amerikanske borgerkrigen. Den tapte sørstatene. Mississippi var en av dem.

Det har vært mye kritikk av flagget den siste tiden. Årsaken er at det har vært fokus på rasisme i USA. I Mississippi er 38 prosent av befolkningen svarte. Og mange mener flagget er rasistisk.

Les også: Slik kan drapet forandre USA