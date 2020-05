Muslimer startet id-feiringen

Muslimer i hele verden feirer. Id-feiringen startet søndag. Den varer i tre dager.

Festen markerer slutten på faste-måneden ramadan. Det feires vanligvis med bønn i moskeen. Det er store familiefester med mye mat. Folk kjøper nye klær, gaver og søtsaker.

Men i år må mange av verdens 1,8 milliarder muslimer feire i hjemmet. Flere steder er det strenge regler som følge av korona-viruset.

I mange land er det portforbud døgnet rundt. I andre land er store samlinger for å be forbudt.

Saudi-Arabia startet lørdag et fem dager langt portforbud. Mange ble smittet etter at ramadan begynte.

Den store moskeen i Mekka har nesten vært tom siden mars.

Men søndag sto en hvitkledd imam på et podium. Soldater hadde stilt seg opp mellom rader av pilegrimer.

I Jerusalem var al-Aqsa-moskeen stengt for bønn. Det er ventet at den åpner igjen etter id.

Israelsk politi sier de brøt opp en mindre demonstrasjon. De pågrep to personer utenfor al-Aqsa.

Normalt kommer titusener av muslimer for å feire id i og rundt al-Aqsa.

I Iran var det tillatt med bønn i noen moskeer. Men den store bønnen i Teheran var avlyst.

I Indonesia må de avlyse alt. Det er forbudt med samlinger for å be – uansett om det skjer i friluft. Det blir ingen familiefest eller gaver til barna.

I andre land har folk gitt blaffen i reglene mot smitte. De har strømmet til markedene for å handle til id.

– I over to måneder har barna mine vært hjemme. Festen er for barna. Så hvis ikke de kan feire med nye klær, er det ikke noe vits i at vi arbeider så hardt hele året, sier Ishar Jahan. Hun er på et marked i byen Rawalpindi i Pakistan.

Pakistan har hatt strenge regler siden mars. Men statsminister Imran Khan nektet å stenge moskeene under ramadan. Resultatet er at flere dør.

Færre har blitt smittet av korona og dødd i Midtøsten og Sør-Asia. Det er sammenlignet med Europa og USA. Da ser vi bort fra Iran.

Men noe er i ferd med å endre seg. Flere dør. Og det skaper frykt for nye utbrudd.