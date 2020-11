Nå er flere enn 4.500 tyrkere er dømt for kuppet

I 2016 var det et forsøk på å ta makten i Tyrkia. Flere av de som skal ha ansvar for kuppet er dømt. Nå er 337 personer dømt til livstid i fengsel, ifølge nyhetsbyrået AFP.

AFP sier de har fått se et dokument fra en domstol. Det er fra en av de største rettssakene etter kuppet. 337 personer er dømt. De skal være dømt for drap, forsøk på å ta makten og for å prøve å drepe president Recep Tayyip Erdogan.

Les mer: Nesten 500 skal i retten​

Det var mye folk i det største rettslokalet i Tyrkia. Det var tiltalte, advokater og sikkerhetsfolk. En av de tiltalte protesterte kraftig da dommen ble lest opp. Dommeren sa flere ganger at personene måtte sette seg.

Over 470 personer var tiltalt i saken. Flere av dem var generaler og piloter i militæret. De holdt til å en flybase like ved hovedstaden Ankara. De har fått ansvar for å stå bak forsøket på å ta makten i landet.

Mens 337 ble dømt til livstid, ble 60 personer dømt til fengsel i kortere eller lengre tid. 75 ble frifunnet.

Les også: Tyrkias etterretning kidnapper folk i utlandet

– Rettferdigheten har skjedd. Vi mener straffen er basert på loven, sier Ufuk Yegin. Han uttaler seg på vegne av en organisasjon for familiene til dem som mistet livet i uroen.

De tiltalte er blitt anklaget for å være med i en gruppe som blir ledet av Fethullah Gülen. Han er religiøs leder som bor i eksil i USA. Tyrkia sier han har det øverste ansvaret for forsøket på å ta makten. Gülen nekter for å ha hatt noe med det å gjøre.

Kuppforsøket har fått store konsekvenser. Mer enn 100.000 offentlig ansatte har mistet jobben. De har blitt mistenkt for å ha koblinger til Gülen.

Flere tusen er blitt arrestert. Det skjer fortsatt politiaksjoner knyttet til dette. Mer enn 4.500 personer er dømt for å ha vært med på kuppforsøket. Totalt har rundt 2.800 av disse fått livstidsstraffer.

I alt 251 personer mistet livet og flere enn 2.000 ble såret i det mislykkede kuppet.