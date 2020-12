Nå er han klar for å bli ny president

Biden og Harris vant valget 3. november. Men resultatet ble klart først mandag kveld. 3. november fikk de vite hvor mange valg-delegater de skulle få. Men disse kan noen ganger skifte mening. Derfor kunne det skje endringer. Det er formelt sett valg-delegatene som velger hvem som blir president.

Til vanlig er det bare en formell prosess at valg-delegatene skal stemme. Men i år var det mer spenning. Årsaken er at Trump fortsatt nekter å innrømme at han tapte valget. Han sier at valget er preget av juks. Trump skal ha også ringt flere guvernører. Han skal ha bedt de skifte ut valg-delegater med noen som støttet Trump.

Biden måtte ha støtte fra minst 270 valg-delegater. Det fikk han da delegatene i California stemte. Det er den som har flest delegater, som følge av at det bor mange folk der. De 55 delegatene stemte på Biden.

Det var en rolig seremoni da de stemte i byen Sacramento. De holdt avstand til hverandre, og brukte munnbind. Det var også rolig utenfor. Det har vært protester til støtte for Trump siden valget. De har vært små, men laget mye lyd. Mandag var det likevel stille også fra de som har protestert.

Alle hadde stemt like etter klokka 1 natt til tirsdag i Norge. Delstaten Hawaii var sist ut. De fire delegatene der stemte også på Biden. Det gjør at Biden har fått støtte fra 306 delegater. Trump har støtte fra 232.

Nå blir resultatene sendt til Washington. De må være der før 23. desember. Hele Kongressen skal møte opp 6. januar. Da skal de se på tellingen av stemmene. Biden vil etter planen bli tatt i ed 20. januar. Han blir da den 46. presidenten i USA.

Stadig flere fra det republikanske partiet sier de godtar at Biden vant valget. Men noen sier at de vil fortsette kampen for at Trump skal vinne fram til 6. januar. Andre sier at Trump kan fortsette en rettslig kamp helt fram til 20. januar.

– Det finnes en veldig liten mulighet for presidenten. Men jeg tror vi skal la de rettslige spørsmålene avgjøre, sier Lindsey Graham. Hun er en senator fra det republikanske partiet. Hun er også en av Trumps nære allierte.