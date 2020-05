Nå håper svenskene at Norge åpner grensa

I mange uker har det vært strenge regler på grensen mellom Norge og Sverige. Det er nesten ingen omsetning i butikkene i Strömstad. Nå vil de ha svar fra Norge. De vil vite om grensa skal åpnes eller ei.

Det er få personer som reiser over grensa for tiden. Årsaken er reglene hvis du handler. Da må du i karantene. Det er for å hindre korona-smitte. Mange opplever det som at grensa er stengt. Det merker de godt i Strömstad og andre kommuner på grensa. Butikkene der har svært få kunder. Omsetningen er 95 prosent lavere nå enn de var før reglene kom.

300 meter fra grensa ligger Nordby shoppingsenter. De har ett mål. Det er at butikkene skal overleve fra dag til dag. Uten nordmenn som tar turen over grensa, er det ifølge Ståle Lövheim «ingen som kommer». Han er leder på senteret.

– Alt ligger i hendene til Erna Solberg. Bare hun har svaret, sier han.

Åsa Massleberg er sjef for turisme i Strömstad. Hun sier «alle» nå venter på hva som skal skje i tiden framover. Det kan bli bestemt i slutten av denne uka.

– Nå begynner det også å bli en ganske mange i Norge som vil ha åpnet grensa. De begynner å protestere mot dette, sier Massleberg.

Hun sier mange av de som bor i Strømstad er uten jobb nå. Arbeidsledigheten øker fort. Hun sier situasjonen er «fryktelig».

– Strömstad har 13.000 innbyggere. Vi ligger så nære grensen at vi har veldig mange fra Norge som besøker oss. Veldig mange handler her. Butikkene her selger så mye til folk fra Norge. Det er like mye handel her som i en kommune med 133.000 innbyggere. Det er derfor dette blir så ødeleggende for oss, sier hun.

Også kommunene Eda og Årjäng er hardt rammet av reglene. De har skrevet brev til den svenske regjeringen. Det er også Strömstad med på. I brevet skriver de om situasjonen de er i.

Johanne Söderberg er kommunalråd i Eda. Det er en kommune som har flere shoppingsentre ved grensa. Hun sier det er «klart vi vil at de skal åpne grensene». Men hun sier at det må skje på en trygg måte, skriver nyhetsbyrået NTB.

Hun sier at Värmland har hatt lite smitte til nå.

– Vi har ikke fått påvist så mye smitte og vi synes det er viktig at alle holder avstand. Men vi vil naturligvis ha i gang næringslivet. Folk skal jo leve, sier Söderberg.